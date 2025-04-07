Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü"'nde basın şehitlerini yad eden bir anma töreni düzenledi.

Bu yılki anma töreninde; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC üyesi Seraceddin Zıddıoğlu, TGC Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay, Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk ve müze personeli hazır bulundu.

Tören kapsamındaki ilk anma, ilk basın şehidi olarak kabul edilen Hasan Fehmi Bey'in Çemberlitaş Sultan II. Mahmut Türbesi’ndeki kabrinde yapıldı. Törenin ardından TGC Basın Müzesi'ndeki 67 gazetecinin fotoğrafının yer aldığı Öldürülen Gazeteciler Galerisi ziyaret edildi.

Törenler sırasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş tarafından günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yapıldı.

Güneş konuşmasında: “Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi Bey'in 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 116 yıl geçti. Bu süreç içinde 67 gazeteci kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi. Demokrasimizin yeşermesi için gazeteci cinayetlerini unutturmamak ve tetiği çektirenlerin bulunması için TBMM’ye Araştırma Komisyonu kurulması için taleplerimizi yinelemek için buradayız" dedi.

"GERÇEĞİN PEŞİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında; 1909 yılında Serbesti Gazetesi yazarı Hasan Fehmi’ye Galata Köprüsü üzerinde bir suikast düzenlendiğini, suikast sonucunda Hasan Fehmi Bey'in şehit olduğunu, Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesinin 31 Mart Ayaklanmasını tetiklediğini belirten Güneş, o zamandan bugüne kadar Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Hrant Dink, Metin Göktepe ve Çetin Emeç’in de aralarında olduğu 67 gazetecinin daha öldürüldüğüne dikkat çekti.

Bu cinayetlerin bir kısmında tetikçilerin yakalandığını ancak cinayetleri azmettirenlerin hiçbir zaman ortaya çıkarılamadığına belirten Güneş, konuşmasında: Demokrasi ayıbı olan gazeteci cinayetlerini unutturmayacağız. Ustamız Hasan Fehmi Bey'i ve öldürülen tüm gazetecileri sevgi ve saygıyla anıyoruz. Öldürülen gazeteciler gibi gerçeğin peşinde olmaya, yurttaşları doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Hasan Fehmi Efendi’nin toprağa verildiği tarih olan 6 Nisan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1997 yılında alınan bir kararla “Şehit Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiş, 2005 yılında alınan yeni bir kararla günün adı “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak değiştirilmişti.