Mehmet Sadık Boz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Hanifi Çek'in nefes borusuna kraker kaçtı.

Teneffüste yaşanan olayda baygınlık geçiren Çek'in nefes almakta zorlandığını fark eden nöbetçi öğretmen Aytül Doruk, öğrenciye Heimlich manevrası yaptı.

Çocuk, soluk borusuna kaçan krakerin çıkması sonrasında rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yere yığılan öğrencinin etrafına arkadaşlarının toplanması, odadan çıkan öğretmenin durumu fark edince koşarak gelmesi ve Heimlich manevrası uygulaması, krakerin çıkmasının ardından öğrenciyi kontrol etmesi ve sarılması görüldü.

Muhabir: Mehmet Çalık