Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 181 sikke ve obje bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satacağı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 175 sikke ve 6 tarihi obje bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.