Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Arsa Mahallesi'nde yaşandı. Şaban M. ve oğlu Hilmi M. arasında tartışma meydana geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Şaban M., eline geçirdiği bıçakla oğlunu bıçakladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Hilmi M., ambulansta yaşamını yitirdi. Şaban M. gözaltına alındı, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Mahalle sakinleri, baba ve oğul arasında uzun zamandır sorunlar yaşandığını, son 1 yıldır evlerine sık sık jandarma ekiplerinin geldiğini aktardı.
Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE(Muğla), (DHA)-
Kaynak: DHA