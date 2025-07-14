Silahlı mücadele dönemi sona ermiştir' diyerek PKK'nın artık silah kullanmayacağını belirten Abdullah Öcalan'dan süreç ile ilgili dikkat çekici yeni bir açıklama geldi.

"Rojava’da Kürtler asla silah bırakamaz"

Adem Çoban, sosyal medya üzerinden aktardığı bilgiler doğrultusunda Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan aracılığı ile yeni bir mesaj verdiğini belirtti. Kürtlerin üzerine düşeni yaptığını ve artık yapacak bir şey olmadığını belirten Öcalan yaptığı açıklamada, "Biz üzerimize düşeni yaptık, artık yapacağımız bir şey yoktur. Rojava’da Kürtler asla silah bırakamaz. Ahmet Şara IŞİD’in başıdır, yarın ne yapacağı belli değildir. SDG gerekirse Tabqa’da Suriye Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan edebilir" ifadelerini kullandı.