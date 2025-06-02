Fransız devi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter’i 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu tarihi galibiyetle PSG, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa’nın en prestijli kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Nusret’e Şampiyonluk Kutlamasında Soğuk Duş!

Şampiyonluk sonrası Paris’te düzenlenen büyük kutlama partisinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, PSG’li futbolcuların katıldığı özel partiye giriş yapmak istedi. Ancak karşılaştığı tepki, beklentisinin çok dışında oldu.

Güvenlik Görevlileri Kapıdan Çevirdi

Partinin yapıldığı mekana gelen Nusret, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu ve içeri alınmadı. Üstelik Nusret, mekandan uzaklaştırılarak adeta kovuldu. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi ve sosyal medyada gündem oldu.