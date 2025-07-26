İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, tutukluluğu nedeniyle düğün planlarını değiştirdi. 26 Temmuz’da yapılması planlanan nikah töreni, Akgün’ün cezaevinde bulunması sebebiyle ertelendi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 26 Temmuz için planlanan nikahlarının tutukluluğu nedeniyle gerçekleşemediğini, ancak 30 Temmuz’da Silivri Cezaevi’nde yapılacağını duyurdu.

Akgün, “Hayat akıyor, aşk beklemez” diyerek nikah törenlerinin Silivri’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan’ın kıyacağı şekilde planlandığını söyledi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Dilek Kaya İmamoğlu’nun da şahitlik etmesi bekleniyor.

Çift, “Ne duvarlar, ne demir kapı, kör pencere engel olabilir bize” sözleriyle umudun ve sevdanın önünde hiçbir engelin duramayacağını vurguladı. Özgür günlerde yeniden bir araya gelme dileğiyle dostlarına seslenen çift, daha nice düğün ve eğlenceyi birlikte kuracaklarını belirtti.