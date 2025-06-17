Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ailesi, Candan'ın tedavi sürecinde kalbinin iki kez durduğunu açıkladı. Durumunun kritik olduğu bildirilen Candan, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım çağrısında bulundu ve "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" ifadelerini kullandı. Nihal Candan'ın tedavi süreci devam etmekte olup, ailesi ve sevenleri tarafından yakından takip edilmektedir.

Nihal Candan, cezaevindeki zorlu süreçte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş ve sonrasında tedavi süreci devam etmektedir.