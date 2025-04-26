Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuva, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle start aldı.

Turnuvada sağlık, emniyet, eğitim ve çeşitli kamu kurumlarından memurların yer aldığı toplam 20 takım mücadele edecek. Kamu çalışanlarını bir araya getiren organizasyon, hem sporu teşvik ediyor hem de kurumlar arası dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

15 gün sürecek olan voleybol karşılaşmaları hafta içi her gün, mesai saatlerinden sonra oynanacak. Maçlar, hem katılımcıların hem de izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor.

Nevşehir’de kamu çalışanlarını sporda buluşturan bu anlamlı etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.