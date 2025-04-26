TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun son haftalarına girilirken, orta sıralarda yer alan Fethiyespor ile 24 Erzincanspor, yarın puan mücadelesi verecek.

Karşılaşma, 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanacak. Maçta düdüğü Seyfettin Alper Yılmaz çalacak.

İki Takım da Hedefsiz

Ligde 43 puanla 9. sırada bulunan Fethiyespor, 38 puandaki 11. sıradaki 24 Erzincanspor’un konuğu olacak. Her iki ekip de sezonun bitimine kısa süre kala Play-Off veya küme düşme hattıyla bağlantısı olmayan takımlar arasında yer alıyor.

Karşılaşma, iki takım için de sıralama ve prestij anlamı taşıyor. Teknik heyetlerin bu maçta rotasyona gitmesi ve genç oyunculara şans tanıması bekleniyor.

Erzincan’da oynanacak mücadele, hem futbolseverlere keyifli anlar yaşatmayı hem de oyuncuların kendini göstereceği bir platform olmayı hedefliyor.