MKE Ankaragücü, yeni sezonda teknik direktörlük görevine yeniden Mustafa Kaplan’ı getirdi. Daha önce farklı dönemlerde Ankaragücü'nde yer alan Kaplan, yaptığı açıklamada Ankaragücü camiasına duyduğu bağlılığı ve gururu dile getirdi. Ayrıca, MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardığını belirten Kaplan, "Elimizde olmayan nedenlerle yarım kalan hikayeyi başarıyla tamamlamak için yeniden kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.

Kaplan, kulübün Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner’e ve mevcut yönetim kurulu başkanı Gazi Ercüment Tekin’e teşekkür ederek, "Şanlı MKE Ankaragücü camiası ve armanın peşinde olan büyük taraftarları... Farklı dönemlerde, MKE Ankaragücü'nde çalışmaktan her zaman gurur duydum... Başkan Gazi Ercüment Tekin ve arkadaşları ile yaptığım görüşmede yeni sezon için tekrar anlaşma sağladık... Elimizde olmayan nedenlerle yarım kalan hikayeyi, başarıyla tamamlamak için yeniden kolları sıvadık... Bir kez daha bize verilen görevi başarıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız... Bu süreçte bize inanan, güvenen ve destek olan MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner ile zor şartlarda kulübü yönetmek için fedakarlık gösteren Gazi Ercüment Tekin'e teşekkür ediyorum." dedi

"Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak!"

Kaplan açıklamasında Ankaragücü'nün ruhunu sahaya yansıtacaklarını ifade ederek; "Yeni sezonda, altyapımızdan yetişen oyuncularımızın da içinde olacağı kadro ile mücadele edip, Ankaragücü ruhunu sahaya yansıtacağız... Hedefimiz, en kısa sürede Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak... Her zaman ki gibi yine birlik ve beraberlik içinde, sırt sırta, omuz omuza verip, tek yürek olacağız... Hepimiz biliyoruz ki Ankaragücü, taraftarıyla, camiasıyla bütünleştiğinde, engel tanımaz... 115 yaşındaki asırlık çınarın tarihi, aldığımız sorumlulukta en büyük motivasyon kaynağımızdır... Yeni yolculuğumuzda da en önemli gücümüz taraftarımız olacaktır..." dedi