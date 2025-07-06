CHP'nin Adıyaman'da düzenlediği mitingte konuşmasının ardından kürsüden düşen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Emir, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, arayan soran herkese teşekkür etti. Emir'in açıklaması şu şekilde; "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle."

Muhabir: Melisa Sapaz