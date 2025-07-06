CHP'nin Adıyaman'da düzenlediği mitingte konuşmasının ardından kürsüden düşen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Emir, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, arayan soran herkese teşekkür etti. Emir'in açıklaması şu şekilde; "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle."