Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çörüş Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ümit Kaya idaresindeki 48 J 2207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Kara yönetimindeki 48 S 1884 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Köyceğiz ve Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.