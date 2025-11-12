Yangın, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Yalı Mahallesi 51 Sokak’ta bulunan 4 katlı Feyzioğlu Apartmanı’nın ikinci katındaki evde çıktı. Evin mutfakta kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, mutfak kısmını kullanılamaz hale getirdi. İlk incelemede, yangının buzdolabının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Polis, yangına ilişkin soruşturma başlattı.(DHA)