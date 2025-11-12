Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Kazada, 20 personel hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 20 Kahraman Şehidimizin isimleri şu şekilde;

Hv.Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesiyle şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ailesine verildi. Şehit düşen Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehadet haberini ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer verdi. Haberin baba ocağına ulaşmasıyla şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz evli olup olmadığı bilinmiyor.

Hv.Plt.Bnb Serdar USLU

Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.

Hv.Plt.Bnb Nihat İLGEN

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi. Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

Hv.Plt.Ütgm Cüneyt KANDEMİR

Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti: "Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

Hv. Uçk.Bkm.Ütğm Emre MERCAN

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Kıdemli Başçavuş Nuri ÖZCAN

Gürcistan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu. Kıdemli Başçavuş Özcan’ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan’a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE

Kıdemli Başçavuş Ümit İnce’nin şehadet haberi, memleketinde büyük bir hüzünle karşılandı. Ailesine acı haberi askeri yetkililer ulaştırdı. Evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Şehidin naaşı, düzenlenen törenin ardından dualarla memleketine uğurlanacak.

Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan KAPLAN

Şehadet haberi, Kaplan ailesine askeri yetkililer tarafından verilirken, büyük acı yaşandı. Şehidin Gümüşhacıköy’deki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. İlçe genelinde büyük bir hüzün yaşanırken, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı ve ilçe protokolü de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Başçavuş Burak ÖZKAN

Kazada hayatını kaybeden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehidin acı haberi, memleketinde ve tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı.

Astsubay Başçavuş İlker AYKUT

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın acı haberleri, memleketleri Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki ailelerine ulaştı. Tekirdağ Muratlı ve Kırklareli Lüleburgaz yasa boğuldu.

Başçavuş Akın KARAKUŞ

Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, şehit oldu. Anne ve babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak'taki yakınlarına bilgi verildi.

Astsubay Başçavuş Emrah KURAN

Milas Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu, Milas Ekinanbarı Mahallemizden hemşehrimiz Astsubay Emrah Kuran’ın şehit olduğu bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Başçavuş Ramazan YAĞIZ

şehit olan kahraman askerler arasında, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız da yer aldı. Aslen Bursa'nın Harmancık ilçesinden olduğu öğrenilen Yağız'ın şehadet haberi, memleketinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. İlçe genelinde evler Türk bayraklarıyla donatılırken, halk acı haberin ardından şehidine sahip çıktı.

Astsubay Üstçavuş Emre ALTIOK

Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Üçvş. Emre Altıok olduğu belirtildi. Emre Altıok'un eşinin doğumuna çok az kaldığı öğrenildi.

Astsubay Üstçavuş Berkay KARACA

Lüleburgaz ilçesindeki 8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan Karaca ailesini derin bir acıya boğdu. Askeri yetkililer, aileye acı kaybı hakkında bilgi verdiklerinde, büyük bir üzüntü yaşandığı gözlendi.

Astsubay Üstçavuş Burak İBBİĞİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin şahadet haberini, Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyünde oturan babası Rüştü İbbiği’ne askeri heyet verdi. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Astsubay Üstçavuş İlhan ONGAN

Azerbaycan'dan havalanan C130 askeri kargo uçağı Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Ongan’ın şehadet haberi, Bilecik'te bulunan baba ocağına ulaştı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir KUYUCU

Kuyucu’nun evli olduğu, eşinin Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşadığı, kardeşinin ise Konya’da polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

Uzman Çavuş Cem DOLAPÇI

Hv. Ulş. Uzman Çavuş Cem Dolapçı Kırşehirli olduğu öğrenildi. Dolapçı'nın şehadet haberi ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Emre SAYIN

Şehidin Balıkesir’deki ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin annesinin Merzifon’da bulunduğu, babasının ise haberi alır almaz Merzifon’a yola çıktığı öğrenildi.