Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve savaş döneminde uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorine yapılan 5,18 TL’lik zammın ardından salı günü motorinin litre fiyatına yaklaşık 6 TL’lik yeni bir zam bekleniyor.

Üst üste zamlar devam ediyor

Kısa aralıklarla gelen zamlar, özellikle taşımacılık ve lojistik sektöründe maliyet baskısını artırıyor. Motorin fiyatlarındaki yükseliş, nakliye giderlerini yukarı çekerken bu durumun zincirleme şekilde gıda ve temel tüketim ürünlerine de yansıması bekleniyor. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyon üzerinde ek baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Vatandaş ve sektör endişeli

Art arda gelen zam haberleri, araç sahipleri başta olmak üzere geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor. Sürücüler, fiyatlardaki hızlı yükseliş nedeniyle depo doldurma maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını belirtti.

Öte yandan, gözler şimdi salı günü açıklanması beklenen yeni fiyat güncellemesine çevrildi. Beklenen zamla birlikte motorin fiyatlarının birçok şehirde yeni rekor seviyelere ulaşabileceği değerlendiriliyor.