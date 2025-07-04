Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Mısır arasındaki enerji iş birliğinin yeni bir boyuta taşındığını belirterek, "Yenilenebilir enerji, LNG ticareti, hidrokarbon aramaları, enerji altyapısı ve nükleer enerji gibi pek çok alanda iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Konuşmasında Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yılına dikkat çeken Bayraktar, son dönemde ikili ilişkilerde gözlemlenen olumlu gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolara Yaklaştı"

Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türk iş dünyasının Mısır’da 3 milyar doları aşan yatırımı olduğunu vurguladı. Türk yatırımcıların sayısının artırılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Bayraktar, aynı zamanda Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

"Enerji Alanı, İş Birliğinin En Potansiyelli Başlığı"

Enerji sektörünü, Türkiye-Mısır ilişkilerinde en umut vadeden alan olarak niteleyen Bayraktar, iki ülkenin bölgesel enerji güvenliği, tedarik çeşitliliği ve enerji bağlantıları konularında ortak stratejik hedeflere sahip olduğunu ifade etti. Bayraktar, enerji alanındaki yakın iş birliğinin yalnızca iki ülkeye değil, bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına işaret etti.

Türk FSRU Gemisi Mısır’da Görev Alacak

Bakan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Mısır’ın devlet doğalgaz şirketi EGAS arasında imzalanan anlaşma kapsamında, bir Türk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisinin yaz aylarında Mısır’da görev yapacağını açıkladı. Bu iş birliğinin somut sonuçlarının kısa süre içinde görüleceğini söyleyen Bayraktar, enerji alanındaki ortak projelerin devam edeceği mesajını verdi.