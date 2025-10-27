Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Hakan Büyükçingil, serbest stil 125 kiloda mindere çıktı. Turnuvada Avrupa Şampiyonu Bulgar Giorgi Lyuborimov Ivanov’u 7-4 mağlup eden Büyükçingil, repesajda Mısırlı Abdelrahman Mohammed Haitham Sheyatan’ı da 13-7 yenerek bronz madalya maçına yükseldi. Madalya mücadelesinde ABD’li Daniel Paul Herrera ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 14-3’lük skorla mağlup ederek U23 Dünya 3’üncülüğünü elde etti. (DHA)

Kaynak: DHA