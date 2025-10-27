Milli Güreşçi Yaprak’tan Dünya İkinciliği
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Hakan Büyükçingil, serbest stil 125 kiloda mindere çıktı. Turnuvada Avrupa Şampiyonu Bulgar Giorgi Lyuborimov Ivanov’u 7-4 mağlup eden Büyükçingil, repesajda Mısırlı Abdelrahman Mohammed Haitham Sheyatan’ı da 13-7 yenerek bronz madalya maçına yükseldi. Madalya mücadelesinde ABD’li Daniel Paul Herrera ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 14-3’lük skorla mağlup ederek U23 Dünya 3’üncülüğünü elde etti. (DHA)

Kaynak: DHA