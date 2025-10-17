Olay, geç saatlerde Gazi Paşa– Firuz Paşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Nesli tükenmekte olan oklu bir kirpi, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobilin altında kalarak, metrelerce sürüklendi. Vatandaşların uyarısıyla aracı durduran sürücü, lastiğin altındaki oklu kirpiyi görmesine rağmen yoluna devam etti. Oklu kirpi ölürken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntülerde, oklu kirpinin aracın sol arka lastiği altında kaldığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Uyarı üzerine duran sürücünün, araçtan inerek kirpiyi görmesine rağmen tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan oklu kirpinin bir süredir çevrede göründüğü ve bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiği de anlaşıldı. Polis, sosyal medyada büyük tepki toplayan olaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)