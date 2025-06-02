İstanbul Arnavutköy’de, mezarlıkta yeni doğmuş bir erkek bebeğin cesedi bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda bebeğin annesi olduğu belirlenen üniversite öğrencisi Aynur Ç. (20) ile baba olduğu iddia edilen S.A. (24) gözaltına alındı. Aynur Ç., bebeğin öldüğünü düşünerek mezarlığa bıraktığını söyledi.

Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlıkta görevli güvenlik görevlisi, yaptığı kontroller sırasında bir mezarın üzerinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin yaklaşık 2-3 günlük olduğunu ve göbek bağının henüz kesilmediğini tespit etti. Cesedin bazı bölgelerinde çizikler olduğu belirlendi.

Hastane Güvenlik Kameraları İncelendi

Polis ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde doğum yapan bir kadının bebeğiyle birlikte hastaneden izinsiz ayrıldığını tespit etti. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen Aynur Ç.’nin, bebeği emzirme bahanesiyle yanına aldığı ve hastaneden ayrıldığı görüldü. Kısa süre sonra Aynur Ç. polis tarafından yakalandı.

İfadesinde Yaşadıklarını Anlattı

Gözaltına alınan Aynur Ç., emniyette verdiği ifadede, doğum sonrası bebeğinin emmediğini ve bir süre sonra hareketsiz kaldığını, bu nedenle öldüğünü düşündüğünü söyledi. Daha sonra babasının mezarının da bulunduğu mezarlığa giderek bebeği oraya bıraktığını aktardı. Aynur Ç., “O an ne yapacağımı bilemedim. Mezarlığa bıraktıktan sonra evime döndüm” dedi.

Baba Olduğu İddia Edilen Kişi: "Bebekten Haberim Yoktu"

Olay sonrası gözaltına alınan ve bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. ise verdiği ifadede, Aynur Ç. ile bir dönem sevgili olduklarını ancak uzun süredir görüşmediklerini, doğumdan haberi olmadığını söyledi.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Aynur Ç. ve S.A., adliyeye sevk edildi. Bebeğin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.