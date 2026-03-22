Heyelan, akşam saatlerinde Aydıncık tüneller mevkii çıkışında meydana geldi. Sağanak yağışın toprağı yumuşatmasıyla birlikte dağlık alandan kopan kayalar, toprakla birlikte Mersin-Antalya kara yoluna savruldu. Seyir halindeki bir cip, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Kaya parçalarının hasara uğrattığı cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Heyelan sonrası kara yolunda ulaşım tamamen dururken her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kara yolu ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yeniden normal trafik akışına döndü.
Mersin'de heyelan: 1 kişi yaralandı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçalarının altında kalan seyir halindeki bir cipin sürücüsü yaralandı.
Kaynak: DHA
