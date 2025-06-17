Son dönemde dünya genelinde artan jeopolitik riskler, özellikle enerji fiyatları, tedarik zincirleri ve küresel ticaret üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bakan Şimşek, bu gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade ederek, ülke ekonomisinin dayanıklılığını artırmak için gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

“Küresel belirsizliklerin ekonomimize olası etkilerini detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Hem uluslararası ortam hem de iç dinamikler ışığında politikalarımızı şekillendiriyoruz.”

Dezenflasyon Sürecinde Önemli Bir Adım: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme

Bakan Şimşek, ekonomide fiyat istikrarı için kritik öneme sahip olan enflasyon beklentilerindeki düşüşün devam ettiğini vurguladı.

Haziran ayında, piyasa katılımcılarının önümüzdeki 12 ay için yıllık enflasyon beklentisi geçen yılın aynı dönemine göre 7,2 puan azalarak %24,6 seviyesine geriledi.

Bu iyileşmenin, Türkiye’nin uyguladığı bütüncül ekonomik politikaların bir sonucu olduğunu belirten Şimşek, enflasyonun kontrol altına alınması yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bütüncül Politikalar ve Kararlılık Mesajı

Son dönemde Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faiz politikalarından kamu harcamalarına, kur politikalarından yapısal reformlara kadar pek çok alanda kapsamlı adımlar atıldı.

Bakan Şimşek, bu politikaların piyasa beklentilerinde olumlu yansıması olduğunu ve dezenflasyon sürecinin desteklenmesinde önemli bir dönemece girildiğini belirtti:

“Uyguladığımız bütüncül politikalar sayesinde enflasyon beklentilerindeki düşüş devam ediyor. Bu iyileşmenin kalıcı hale gelmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

Ekonomide Önümüzdeki Dönem Beklentileri

Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde küresel ve yerel risklere karşı tedbirlerin artırılacağını ve ekonomideki büyüme, yatırım, istihdam gibi alanlarda dengeli bir iyileşme hedeflendiğini açıkladı.

Ekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte, Türkiye’nin yatırımcılar için daha cazip bir ortam yaratmaya devam edeceğini belirten Bakan, piyasa güveninin güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz.



Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.



Piyasa… pic.twitter.com/3mzVZZS5WO — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 17, 2025