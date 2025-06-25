Mardin’in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Feci kaza, saat 13.00 sıralarında Artuklu’ya bağlı Boztepe Mahallesi yakınlarında, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Plakası 42 AJG 336 olan otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde otomobilde bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti. Aynı araçtaki diğer yolcu ile TIR şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.