Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan ailelerin çocuklarının hayatlarının en özel günlerinde yanında olmaya devam ettiklerini duyurdu. Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı’nda yapımı tamamlanan düğün salonları, Temmuz ayından itibaren tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek.

Başkan Yavaş, “Gençlerimizin mutlu günlerinde yanlarındayız. Sosyal destek alan ailelerimizin evlatlarına destek olmak için güzel bir adım attık” diyerek, bu hizmetin ailelere büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

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Düğün salonlarından yararlanmak isteyen aileler, başvurularını http://dugunsalonu.ankara.bel.tr adresinden yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı proje ile sosyal dayanışmayı güçlendirirken, genç çiftlere ve ailelere ekonomik destek sunmayı hedefliyor.

Muhabir: Melisa Sapaz