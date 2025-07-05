Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanlarının Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları nedeniyle gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukukun tarafsızlığına gölge düşüren bu sürecin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yavaş, “Bu durum, hukukun kimler için nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Yavaş, gözaltına alınan isimlerin muhalefet partisine mensup olmasına dikkat çekerek, “Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıttıysa, neden sadece muhalefet belediye başkanları hedef alınıyor? AK Partili isimler nerede?” ifadeleriyle hukukta çifte standarda işaret etti.

“Hukuk Eğilip Bükülmez, Adalet Herkes İçin Olmalıdır”

Mansur Yavaş, açıklamasının devamında adaletin siyasete göre şekillendirilemeyeceğinin altını çizerek, “Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp diğer kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin" dedi.

Yaşananların bir “siyasi operasyon” olduğunu ifade eden Yavaş, muhalefet belediye başkanlarına yönelik bu uygulamalara karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Yavaş, “Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum

hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 5, 2025