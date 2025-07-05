Kanal D'nin yepyeni formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicilerini Türkiye'nin kültürel etkilerini gözler önüne serecek bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. İkinci bölümde, rotasını Mısır, Rusya ve Kolombiya’ya çeviren program, dünya çapında Türkiye'nin iz bırakan kültürel etkilerini sokaklardan aktarıyor. Sokaklar, sadece her köşede bir hayat barındırmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mirasına dair sıcacık anekdotlarla dolu.

Dünyadan Türkiye’ye Dair İzler: Sokaklarda Türk Kültürünün Yankıları

Programın, en dikkat çekici anlarıysa, yerel halkla yapılan sohbetlerde Türkiye'ye dair söyledikleriyle ortaya çıktı. Kolombiya’daki Santa Cruz Del Islote adasında, dünyanın en yoğun nüfuslu adasında yaşayan bir kadının, Kanal D'nin efsane dizisi Binbir Gece’yi izlediğini söylemesi izleyicileri şaşkına çevirdi. Yine Moskova’nın ünlü Patriki Caddesi'nde, Tarkan’ın “Dudu Dudu” şarkısını seslendiren Rus kadınlar, Megastar’ın ününün sınırları aştığını kanıtladı.

Kuralsız Sokaklar, dünyayı dolaşırken Türkiye'nin kültürel etkilerini de ekrana taşımaya devam ediyor. Mert Öztürk’ün sunumuyla, sokaklarda karşılaşılan her insanın Türkiye'ye dair söyledikleri, Türk kültürünün dünyanın dört bir köşesindeki yankısını gösteriyor. Program, her pazar saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor. Bu sıra dışı yolculukta, Türkiye'nin kültürel zenginlikleri ve dünya çapındaki etkileri izleyicileri büyülemeye devam edecek.