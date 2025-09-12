Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yavaş, darbenin demokrasi tarihimizdeki karanlık bir sayfa olduğuna vurgu yaparak, halk iradesinin ve hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı bu sürecin bir daha yaşanmaması için demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Yavaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Halk iradesinin ve hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bugün bizlere düşen görev, benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasimize, özgürlüğümüze ve hukuk devletine sahip çıkmaktır. Unutmayalım; halkın iradesi üstünde hiçbir güç yoktur.”

Başkan Yavaş’ın bu mesajı, özellikle demokrasi ve hukuk devleti vurgusuyla çok sayıda vatandaş ve siyasi isim tarafından destek gördü. 12 Eylül darbesi, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin ağır biçimde ihlal edildiği, binlerce insanın mağdur edildiği bir dönem olarak hafızalardaki yerini koruyor.