Kaza saat, 22.30 sıralarında Kula - Eşme yolu üzeri Şeritli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Eşme’den Kula istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. (36) kontrolündeki 45 AUD 277 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönde giden ve plakası belirlenemeyen Hayati Akkaş (56) idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü yola savurulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan Raziye K.'nın yaralandığını, yola savrulan traktör sürücüsü Hayati Akkaş'ın ise yaşamını yitirdiğini tespit etti. Raziye K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü Halil İbrahim K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan Kula–Eşme karayolu, olay yerindeki inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan Raziye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.