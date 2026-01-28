Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki S.B.'ye ait dairede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre balkonda bulunan eşyaların alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden S.B. hızla evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin balkonunda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Kaynak: DHA