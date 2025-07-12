Kulübün resmi açıklamasında, “Oyuncumuz Leon Harun Apaydın ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

Leon Harun Apaydın Kimdir?

Eski milli basketbolcu Serdar Apaydın’ın oğlu olan 2002 doğumlu Leon Harun Apaydın, özellikle gelişim liglerinde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Manisa temsilcisine genç yaşında katılan Apaydın, sınırlı süreler bulsa da rotasyon oyuncusu olarak görev yaptı.

Kadroda Büyük Değişim

Leon Harun Apaydın’dan önce takımın önemli isimlerinden Fabian White ve Yunus Sonsırma da kulüpten ayrılmıştı. Ayrıca başantrenör Kazys Maksvytis, yeni sezonda Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenörü olarak görev alacak. Onun yardımcısı Darius Songaila da takımdan ayrılanlar arasında yer aldı.

Yönetim Belirsizliği Devam Ediyor

Manisa Basket’te teknik ve oyuncu kadrosunun dağıldığı süreçte yönetim devri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Transfer çalışmaları ve yeni yapılanma süreci ise belirsizliğini koruyor.