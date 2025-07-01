Ankara’nın Mamak ilçesinde paten kayan gençlerin otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Apidinpaşa’dan Tuzluçayır’a kadar şehir içi bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen gençler, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Görüntülerde, şehir trafiğinde seyir halinde olan otobüsün arkasına yapışan patenli gençlerin hızla ilerleyen araca aldırış etmeden yolculuk ettiği görülürken, mahalle sakinleri bu olayın sık sık yaşandığını ifade etti.