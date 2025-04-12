Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, 37 yaşındaki M.K. isimli bir şahıs, evinin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen M.K., elindeki tabancayla hem çevreyi hem de güvenlik güçlerini tehdit etti.

Olay, saat 21.00 sularında Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, M.K. evinin camına çıkarak elindeki silahla çevreye bağırmaya ve tehditler savurmaya başladı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, olay yerine geldikten sonra şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen sakinleşmeyen M.K., elindeki tabancayla rastgele ateş açarak çevredekilerin ve güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye attı. Silahını daha sonra doğrudan özel harekat ekiplerine doğrultan şahsa, ekipler kontrollü müdahalede bulundu. Açılan ateş sonucu sol ayağından vurulan M.K., etkisiz hale getirildi.

Yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, üzerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaşanan olay mahallede büyük tedirginlik yaratırken, çevredeki vatandaşlar uzun süre neye uğradığını şaşırdı.