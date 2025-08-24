Akkent Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Arazide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere itfaiye, Orman Müdürlüğü, jandarma, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, arazözler ve helikopterlerle müdahale edildi. Yangının sıçradığı bir ev zarar gördü. Alevler, rüzgarın etkisi ile büyüyüp dağlık alana ilerledi. Bölgeye AFAD, UMKE ve Kızılay ile çevre illerden kurumlara ait ekipler de bölgeye takviye olarak gönderildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sabah saatlerine kadar devam etti. Söndürme işlemlerine köylülerinde destek verdiği yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan 21 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)