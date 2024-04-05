Kapadokya’ nın en yüksek Peri Bacası; Ortahisar Kalesi

Kapadokya Bölgesinin en yüksek noktası olan ve Ortahisar kasabası ile özdeşleşmiş olan Ortahisar Kalesi, kuzey yönünde 80, güney gönünde ise 110 metreyi bulan yüksekliğiyle bölgenin en yüksek ve en büyük peribacası ve aynı zamanda dünyada ilk çok katlı yerleşim yerlerindendir. Ayrıca kalenin eteklerindeki vadilerin yamaçlarına oyulan kaya depolarında yörede yetişen patates ve elma, Akdeniz Bölgesi'nden getirilen portakal ve limon saklanmakta, en iyi yatak limonu bu depolarda olgunlaşmaktadır.

Ortahisar Kalesi, M.Ö 1500’ lerde Etilerin, M.Ö 1200'lerde Frigyalıların, M.Ö 656 yıllarda Likyalıların, Perslerin ve M.Ö 27'lerde Roma, daha sonra M.S 4-10 yüzyıllarda Bizanslıların hakimiyetine girmiş, 1071 Malazgirt Zaferinden sonda ise Selçuklu topraklarına katılmış. Üç yanı derin ve dik vadilerle çevrili olan Ortahisar Kalesi pek çok devirlerde savunma ve sığınma amaçlı kullanılmış, Etiler zamanında içi oyularak yerleşim alanı olmuş. Kale Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular zamanında hem yerleşim yeri hem de savunma amaçlı kullanılarak doğal kale olma özelliğini, Fatih Sultan Mehmet zamanında 1470 yılında Osmanlı topraklarına katılmasına kadar sürdürmüştür. Zamanla nüfusun artması ve Osmanlılar devrinde güvenliğin tam olarak sağlanması sonunda yerleşim alanları dışarıya taşmış kele etrafında Ortahisar adıyla yeni bir yerleşim yeri meydana gelmiştir.

Bu kaleye yabancılar şato da derler. İçi oyuktur. Oda ve salonlar vardır. Tepesine çıkmak zor olsa da oradan görülen panoramik çevre güzelliği yorgunlukları giderir. Ayrıca kasabanın çevresinde de pek çok kilise vardır.

1916 yılında kasaba olan tarihsel özellikleri ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken bir kasaba olan Ortahisar’ ın sembolü Ortahisar kalesi, günümüzde Seyir terası ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış oldukça zengin bir kültürel mozaiği ile, Ortahisar Belediyesi bünyesinde bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.Ayrıca 2004 yılında tüm Kapadokya'nın yaşantısının anlatıldığı Kapadokya'nın ilk ve Tek Etnografya Müzesi Ortahisar'da açılmıştır.

Ortahisar Kasabası merkezinde bulunan Atatürk Parkı, oldukça önemli bir Atatürk Büstü’ ne de ev sahipliği yapmaktadır; 29 Ekim 1934 tarihinde yapılan Atatürk büstü, Atatürk hayattayken ülkemiz genelinde yapılan sekiz büstten birisidir. İlçe ve kasabalar içerisinde yapılan ilk büst olması sebebiyle de büyük önem arz etmektedir.