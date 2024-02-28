Kaman Japon Bahçesi (Mikasanomiya Anı Bahçesi )

Aracınızla Ankara’ dan Kırşehir yönüne seyahat edecekseniz ya Gölbaşı, Balâ, Köprüköy yolu olan D260 karayolunu ya da Elmadağ, Kırıkkale, Yeniyapan yolu olan D765 karayolunu kullanacaksınız, yaklaşık 147 km sonra Kırşehir’ in Kaman ilçesine varmış olursunuz. Kaman ilçesinin 4Km kuzey doğusunda gördüğünüz ağaçlarla kaplı, dikkatinizi çekecek koyu yeşillik Kaman Japon Bahçesidir. Japon bahçesi’ nin girişindeki geniş araç park yerine aracınızı park edip bahçeye girebilirsiniz.. Hem araç park yeri hem de giriş ücretsizdir..

Hayranlıkla etrafınıza bakarken büyük puntolarla yazılmış levhayı da okumadan geçmeyeceksiniz; ““Prens Mikasanomiya Onuruna İnşa Edilmiş Bahçe.

Bu Japon Bahçesi, İdemitsu Kosan A.Ş.’ nin sahibi Shosuke İdemitsu’ nun mali desteğiyle,Japon Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından ve Çağırkan Köyü halkının ilgi ve yardımlarıyla inşa edilmiş ve 13 Eylül 1993 tarihinde ziyarete açılmıştır. - Japon Ortadoğu Kültür Merkezi”

Yürüyüşe başlamadan önce meydanın sol tarafında gördüğünüz höyük şeklindeki yapı , Japon Hükümeti'nin "Kültürel Mirası Koruma Projesi" çerçevesinde hibe olarak yaptığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesidir, 830 metrekare açık, 470 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 1.500 metrekarelik alanı kapsamaktadır. Müzede hem kazılarda ele geçen buluntular, hem de kazı yöntem ve çalışmaları sergilenmektedir.

Müze ziyaretini gezi sonuna bırakıp bahçeye geçiyoruz; Kaman Japon Bahçesi , Japonya’ nın finanse ettiği Japonya dışındaki en büyük botanik Bahçesidir. Prens Takahito Mikasa’ nın Türkiye’ ye gelişi ve Kaman – Kalehöyük kazılarını başlatması anısına, Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek ve çevrede yaşayanlara dinlenme alanı yaratmak amacıyla düzenlenmiş olup Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biridir.

Sembolik Sumeru Dağı’ nın minyatürünün bulunduğu bahçe 21.620 m2 alana kurulmuş olup 2 göl, şelale, kamelyalar, salkım kafesi, pagoda (Uzakdoğu Tapınağı) vardır, ayrıca 12 tür, 2240 adet ağaç ve Japonya’ ya özgü elma,erik, kiraz, salkım söğüt ve ayva ağaçları olmak üzere 12 tür, 140 adet Japon ağacı bulunmaktadır.

İnsana huzur veren, havuzlarında kırmızı Japon balıklarının gezindiği bahçeye Chicago Kütüphanesi tarafından 2010 yılında “En Çevreci Tasarım” ödülü verilmiş olup Japon Bahçesi’ ni her yıl yerli yabancı binlerce kişi gezmektedir.