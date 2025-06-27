Yüksek Mahkeme, 9 yargıçtan 6’sının oyuyla aldığı kararda, alt mahkemelerin ülke çapında evrensel ihtiyati tedbir kararı verme yetkisi bulunmadığına hükmetti. Yargıç Amy Coney Barrett çoğunluk adına kaleme aldığı gerekçeli kararda, “Kongre, federal mahkemelere bu yetkiyi vermemiştir” ifadesine yer verdi.

Yürütme Emrine Doğrudan Hüküm Yok, Ancak Yol Açıldı

Mahkeme, Trump'ın başkanlık döneminde imzaladığı, yasal statüsü olmayan kişilerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi amaçlayan yürütme emrinin yasallığına dair doğrudan bir karar vermedi. Ancak alınan bu karar, söz konusu emrin uygulanmasının önünü açmış oldu.

Alt Mahkemelerin Kararları Geri Çekildi

Trump’ın yürütme emrine karşı Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerinde verilen ülke çapındaki ihtiyati tedbir kararlarını inceleyen Yüksek Mahkeme, bu kararların yargı yetkisini aştığına hükmetti. Karar, bu üç eyaletteki davaların birleştirilmesiyle alındı.

Trump’ın Göçmenlik Politikalarında Yeni Dönem

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı yürütme emriyle, kısa süreli vizeyle ya da yasal statüsü olmayan yabancıların ABD’de doğan çocuklarına otomatik vatandaşlık hakkı verilmesine son vermeyi hedefliyordu. Yüksek Mahkeme’nin kararı, bu politikanın hayata geçirilmesinin önünü açarak Trump’ın göçmenlik ajandasını hızlandırabilir.

300'den Fazla Davayı Etkileyecek Karar

Uzmanlara göre bu karar, Trump yönetiminin politikalarına karşı açılan 300’ü aşkın federal davanın seyrini etkileyebilir. Kararın hem göçmenlik hukuku hem de federal yargının yetki sınırları açısından uzun vadeli etkileri olacağı değerlendiriliyor.

Liberal Yargıçlardan Karara Sert Tepki

Karara katılmayan üç liberal yargıç ise Başkan Trump’ın yürütme emrinin hukuka açıkça aykırı olduğunu savundu. Bu emrin temel anayasal hakları ihlal ettiğini belirten muhalif yargıçlar, alınan kararın yargı bağımsızlığı ve vatandaşlık hakkı açısından tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini öne sürdü.