Time of Israel gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının “gerçekten etkili” olduğunu belirtti ancak İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin en büyük risk olduğunu vurguladı.

Macron, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD saldırılarına ilişkin olarak “gerçekten etkili” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Macron, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çıkmasının çok daha büyük bir tehdit oluşturacağını dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “En kötüsü, bunun sonucunun İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çıkması ve dolayısıyla nihayetinde bir sürüklenme ve kolektif bir zayıflama olması olur.”