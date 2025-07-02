İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde 26 Haziran’da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa karikatürüne ilişkin mali suçlar yönünden kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dergi yetkilileri ve bağlı şirket yöneticilerinin, yurt içi ve yurt dışından mali destek alıp almadıklarının araştırılması amaçlanıyor.

Mali Destek İddiaları İnceleniyor

Başsavcılık açıklamasında, şüpheliler arasında yer alan Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile LM Basın Yayın Limited Şirketi ve bağlı LMK Entertainment Company yetkilisi Kemal Şentürk’ün, yabancı kuruluşlar veya yurt dışından menfur eylemler için mali destek alıp almadıklarının tespiti amacıyla mali soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ortaya çıkacak yeni delillerin soruşturmanın seyrini etkileyeceği ifade edildi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Başsavcılık, soruşturmanın adil ve titizlikle yürütüldüğünü, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirileceğini duyurdu. Leman dergisinin yayın içeriği ve mali ilişkileri üzerindeki incelemeler devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.