100. Yıl Mahallesi Mahir Ablum Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, binayı tahliye ederek, çevre güvenliği aldı. Yangın çıkan daireye giren bir apartman sakini, evde mahsur kalan kedileri kurtararak dışarı çıkardı. Vücudunda yüzeysel yanıklar oluşan apartman sakini ile dumandan etkilenen biri çocuk 5 kişi ambulanstaki müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA Ajansı