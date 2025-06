GONCAGÜL KONAŞ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Ankara’daki kurbanlık pazarlarında hem yoğunluk hem de şikayetler artıyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar kurbanlık fiyatlarındaki ciddi artış nedeniyle hisseli alıma yönelirken, satıcılar ise yem, mazot, bakım ve kesim maliyetlerindeki yükselişin altını çiziyor. Kesim şartları, hijyen koşulları ve belediyelerin yetersiz hizmeti de hem satıcıların hem de alıcıların tepkisine neden oluyor.

“FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİR BUÇUK KAT ARTTI”

Kurbanlık satıcısı Ümit Kethüdaoğlu, bu yılki fiyat artışının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. “Kurban fiyatlarında geçen seneye göre tabii ki artış var. Bir buçuk katı artıyor. Bu artışı destekleyen sebepler yem, bakım, mazot, taşıma. Bunlar bakımla alakalı giderler. Kesim kısmı da ayrı bir yük. Bayram günü insanlar otururken burada çalışan arkadaşlar etleri parçalayıp arabalara yerleştiriyor. Bu hizmetin de bir karşılığı var.” diyerek artışın yalnızca hayvanla ilgili olmadığını vurguladı.

Orhan Akkoca da aynı konuda benzer görüşleri dile getirdi: “Geçen sene 35-40 bin liraydı. Bu sene oldu 60 bin lira. Yem parası, yer parası, her şey arttı. En fazla da yem arttı. Geçen sene 350 bin liraydı, bu sene 800 bin lira oldu. En düşüğü 600 bin lira.”

“VATANDAŞ ARTIK HİSSELİYE DÖNDÜ”

Ekonomik krizin vatandaşı doğrudan etkilediğini belirten Kethüdaoğlu, “Talep aynı ama insanlar ortaklık çok yapıyor bu sene. Geçen sene iki kişi bir hayvan alıyorsa bu sene dört-beş kişi giriyor. Alım gücü düştü çünkü. Ekonomik sıkıntılar vatandaşı vurdu.” dedi.

Orhan Akkoca da satışların beklentileri karşılamadığını belirterek, “Bu sene satışlar tamamen düştü. Geçen sene daha iyiydi. Ucuzdu ama mal satılıyordu. Şimdi ne yapacağız? Geri götürsek zarar. Mecbur üç aşağı beş yukarı satmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KURBANLIK SEÇERKEN KAPAĞINA, GÖZÜNE, KUYRUĞUNA BAKIN”

Satıcılar, vatandaşın kurban alırken dikkat etmesi gereken hususları da sıraladı. Ümit Kethüdaoğlu, “Hayvan iki yaşını doldurmuş olacak, kapağını atmış olacak. Hiçbir sakatlığı olmayacak, kırık çıkığı olmayacak” derken; Orhan Akkoca da “Vatandaş kapağına, yürüyüşüne, ayak bacak durumuna, kaşına gözüne, kuyruğuna bakmalı. Başka bir sıkıntısı olmaz zaten.” diye konuştu.

KESİM KONUSUNDA UYARI: “HAYVAN ASKIDA DEĞİL, YATIRILARAK KESİLMELİ”

Her iki satıcı da kurban kesiminin İslami şartlara uygun yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kethüdaoğlu, “Hayvan sağ tarafına ve kıbleye dönük yatırılmalı. Kesimi yapan kişi abdestli olmalı. Hayvana eziyet etmeden kesim yapılmalı. Ama kesimhanelerde bacağından asarak kesiyorlar. Bu, İslami kurallara uymuyor. Normalde hayvan yatırılarak kesilmeli.” dedi.

Akkoca ise, “Kesim sırasında hayvan üzülmemeli. Sivri bacağını yatırırken kırmamalı. Mülayim bir şekilde kesim yapılmalı. Pis bir yerde kesim yapılırsa et de pis olur. Tertemiz yapılmalı ki et güzel çıksın.” ifadelerini kullandı.

“KESİM ÜCRETLERİ DE ARTTI”

Bu yıl kesim ücretleri de önceki yıla göre artış gösterdi. Akkoca, “Geçen sene 4 bin liraya kestiriyorduk. Bu sene büyük hayvana göre 5-8 bin lira arasında değişiyor.” dedi.

“17 HAYVANA KESİM SIRASI VERDİK”

Kurban kesim randevularında da yoğunluk yaşanıyor. Akkoca, “Otuz beş hayvan getirdik. İlk gelen vatandaş aldı. 17’sine kesim sırası verdik. Sıralı şekilde kesiyoruz. Sabah 10 buçuk gibi başlıyoruz.” diye konuştu.

BELEDİYE TEPKİSİ: “PARAYI ALIYORLAR, HİZMET SIFIR”

Satıcılar, belediyelerin hizmet yetersizliğinden de şikayetçi. Kethüdaoğlu, Karapürçek’teki pazar yerinde ciddi sorunlar yaşandığını söyleyerek, “Belediyelerde hizmet sıfır. Buradaki pazara dolmuş yok. Hiçbir servis yok. Su sıkıntısı çok. Sadece parayı alıyorlar, hizmet sıfır.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Akkoca ise belediyelerden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti: “Bize bir şey söylemediler. Ne olacak, nasıl olacak, böyle bir teklif gelmedi.”

EN ÇOK TALEP SİYAH HAYVANLARA

Bu yıl en çok talep gören hayvan türüne dair de bilgi veren Akkoca, “Bu sene siyah mala çok özendiler. ‘Arap hoş değil’ derler ama ona çok önem verdiler. Sonra da simental geliyor. Onlara talep çok fazla.” dedi.