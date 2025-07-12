İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yerini önce telefonla arayarak 'Sokağa destek' diyerek haraç isteyen daha sonra iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı.

Tevfikbey Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen olayda bir iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Şüpheliler kurşunlama olayının ardından geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada ifadesi alınan iş yeri sahibi , bir gün önce kendisini yurt dışı numaradan arandığını 'Sokağa destekö' denilerek kendisinden haraç istendiğini anlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis olaya karışan şüphelileri güvenlik kameralarını izleyerek tespit etti. Saldırıyı yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Y.S., S.Ç.K. ve M.M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.