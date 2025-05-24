İşletme çalışanları, hemen harekete geçerek yuvaların etrafını şerit ve tahtalarla çevirerek koruma altına aldı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışan Fatih Ardil, kumluk alandaki çukurlar ve sürünme izlerinden şüphelenerek alanı inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden de bir caretta caretta'nın gece saatlerinde sahile gelerek yumurtladığıanlaşıldı. Ardil, "Nesli tükenmekte olan bir türün yuvalarına zarar gelmemesi için dikkatle koruyoruz. Bu sahilde çok nadir görülüyorlar. Gözümüzü yuvadan ayırmıyoruz," dedi.

Caretta caretta yuvaları, genellikle Antalya kıyılarının belirli bölgelerinde sıkça görülse de, Konyaaltı Sahili gibi taşlık yapıya sahip alanlarda çok nadir rastlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu durumun istisnai olduğuna dikkat çekerek, "Sahildeki vatandaşların yuvalara yaklaşmaması çok önemli. Çünkü bu tür insan tehdidine açık," açıklamasında bulundu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta carettaların yuvalama döneminde sahillere olan insan müdahalesi, türün geleceğini tehdit ediyor.