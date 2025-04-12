Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze’de devam eden çatışmaların sona ermesi için ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulundu. X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda Petro, “Gazze’de acil ateşkes sağlanmalı. Buna ticaret özgürlüğü denmez, bu insan yaşamının özgürlüğüdür” ifadelerini kullandı.

Petro, paylaşımında Trump’a hitaben, “Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, Filistinlilerin ve İsrailli rehinelerin hayatlarını kurtarmak için harekete geçmenizi rica ediyorum. Eğer siz talep ederseniz Filistin’de ateşkes sağlanabilir ve bu çabanızda sizi desteklerim” dedi.

Gustavo Petro’nun bu çağrısı, Gazze’deki insani krize yönelik uluslararası çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Petro’nun Trump’a yönelik doğrudan çağrısı, dünya kamuoyunda dikkat çekerken, Kolombiya’nın Filistin politikasına yönelik tutumunu da yeniden gündeme taşıdı.