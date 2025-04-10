Show TV'de üç sezondur ekrana gelen ve her bölümüyle izleyicilerin ilgisini çeken Kızılcık Şerbeti, etkileyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla gündem yaratmaya devam ediyor. Ancak dizinin sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Pembe'ye hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, projeye veda ediyor. Bu ayrılık, dizinin gidişatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında, Sibel Taşçıoğlu’nun Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılığına dair çarpıcı açıklamalar yapıldı. Program sunucularından Nur Tuğba Namlı, ünlü oyuncunun diziden ayrılma kararını son anda ve tamamen sürpriz bir şekilde öğrendiğini dile getirdi.

Namlı, Taşçıoğlu’nun senaryodaki ölüm sahnesini geçtiğimiz hafta öğrendiğini belirterek, “Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor” dedi.

Ayrıca oyuncunun başka bir diziye transfer olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Namlı, set arkasında yaşandığı öne sürülen kavga söylentilerinin de tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başka dizide oynayacağı iddiası külliyen yalan. Dizi setinde diğer oyuncularla bilerek kavga etti ve ayrılmak istedi iddiası da kesinlikle yalan.”

Sibel Taşçıoğlu'nun beklenmedik vedası, Kızılcık Şerbeti hayranları arasında büyük şaşkınlık yaratırken, oyuncunun bu gelişmeyi ani bir şekilde öğrenmesi dikkat çekti.

Sibel Taşçıoğlu’ndan Duygusal ve Sitemli Veda

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Sibel Taşçıoğlu, sürpriz bir kararla diziye veda etti. Dizinin setinde gerçekleşen veda etkinliğinde, ekip arkadaşları Taşçıoğlu için pasta keserek ona duygusal bir uğurlama yaptı.

Veda etkinliğinde konuşan usta oyuncu, diziden ayrıldığını ilk kez burada açıkladı. Taşçıoğlu’nun duygusal açıklaması kadar, sözlerindeki sitem de dikkat çekti.

“Başladığımız işi keşke birlikte bitirme imkanımız olsaydı” diyen Taşçıoğlu'nun bu ifadeleri, imalı bir veda olarak yorumlandı. Ünlü oyuncu konuşmasına, “Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok severek çalıştığım bir işti” sözleriyle devam etti. Bu veda, hem ekip arkadaşlarını hem de dizinin hayranlarını derinden etkiledi.