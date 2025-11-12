Morris County Adli Tıp Kurumu'ndan, 74 yaşındaki Frehley'nin ölümüne ilişkin rapor yayımlandı.

Frehley'nin yüzünde kırıklar ve vücudunda morluklar tespit edildiği belirtilen raporda, müzisyenin ölüm sebebi kazara düşme sonucu başına aldığı darbeler olarak kaydedildi.

Kiss grubunun kurucu üyesi yaşamını yitirmişti

Kiss grubunun 74 yaşındaki kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley'nin 17 Ekim'de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ve Peter Criss tarafından 1973'te New York'ta kurulan grup, makyajları ve sahne kostümleriyle büyük ün kazanmış ve dünya çapında 90 milyonu geçen albüm satışlarıyla 24 altın plakla ödüllendirilmişti.

Frehley, 1982'de gruptan ayrılmış ancak 1996'da geri dönerek 2002'ye kadar grupla birlikte performans göstermişti.