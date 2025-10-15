İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 198 sentetik hap, 445 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, F.Ç, S.A. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.