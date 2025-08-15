Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan G.T. (25) ve S.E'nin (30) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekiplerince dün bir eve düzenlenen operasyonda, 33 kutu içerisinde 1823 sentetik hap ele geçirilmiş, G.T. ve S.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA