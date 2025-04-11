Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kırşehir Belediye Başkanlığı’na ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.

Kırşehir Belediye Başkanlığı’na, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 671 bin TL idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kırşehir Belediye Başkanlığı’na ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.



Kırşehir Belediye… pic.twitter.com/vtmrolmrTP Makatında uyuşturucu saklamış April 11, 2025