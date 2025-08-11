Plakası 60 HN 066 olan hafif ticari aracın sürücüsü Y.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla birlikte yol kenarındaki su kanalına devrildi. Araç yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada araç sürücüsü Y.Y. ile aynı aileden oldukları öğrenilen:

A.M.Y. (13)

M.M.Y. (14)

S.Y.Y. (8)

Ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Yetkililerden alınan bilgilere göre, tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.