Yeniden Refah lideri Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, bu adımların sadece kardeşlik hukukuna değil, Türkiye’nin tarihi hafızasına ve şehitlerine de büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Erbakan, “Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde büyükelçilik açması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Türk askerini ‘işgalci güç’ olarak tanımlayan maddelerini tanıması; sadece kardeşlik hukukuna değil, Kıbrıs’ta şehit düşen Mehmetçiklerimizin hatırasına, milli onurumuza ve tarihimize açık bir saygısızlıktır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı bir işgal değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanarak garantör ülke sıfatıyla gerçekleştirdiği, Rum mezalimine karşı mazlum Kıbrıs Türk halkını korumak amacıyla gerçekleştirilen, insanlık ve adalet adına atılmış tarihi bir adımdır. Bu harekâtın emrini Başbakan vekili sıfatıyla veren bizzat Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır” diye konuştu.

Erbakan, bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni meşru yönetim olarak tanıma adımlarının sadece siyasi değil, ahlaki bir kırılma anlamına geldiğini belirterek, “Bugün bazı Türk devletlerinin, ekonomik çıkarlar uğruna Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni meşru yönetim olarak tanıması ve KKTC’yi yok sayması, sadece siyasi değil, ahlaki ve vicdani bir kırılmadır. Kıbrıs, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir. Yeniden Refah Partisi olarak bu gelişmeleri en sert şekilde kınıyor; hükümeti, bu vahim gelişmeler karşısında sessiz kalmamaya, gerekli diplomatik ve siyasi adımları ivedilikle atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.